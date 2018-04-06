Бельгія надала гуманітарні візи п’ятьом геям із Чечні

Бельгія видала гуманітарні візи п’ятьом геям із російського регіону Чечні, яким вдома загрожує переслідування за їхню сексуальну орієнтацію.

Державний секретар Бельгії з питань міграції і притулку Тео Франкен 6 квітня повідомив, що візи видало посольство Бельгії в Москві. За його словами, тепер ці п’ятеро людей можуть поїхати до Бельгії і залишитися там.

Франкен допустив, що представникам ЛГБТ з Чечні можуть продовжити видавати гуманітарні візи.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в 2017 році Німеччина прийняла одного гея з Чечні, а також розглядає інші подібні заявки від російських представників секс-меншин. Литва прийняла у себе двох гомосексуалів, а Франція – одного. Зі свого боку, Канада гарантувала притулок понад двом десяткам представників ЛГБТ-спільноти з Чечні.

Цього тижня Російська ЛГБТ-мережа повідомила, що за останній рік допомогла виїхати з Чечні 114 людям, які зазнали переслідувань з боку місцевої влади за їхню нетрадиційну орієнтацію.

Рік тому російська «Нова газета» почала серію публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Голова республіки Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що в Чечні гомосексуалів немає. Міжнародні правозахисні організації, ООН, Євросоюз, США та інші західні країни закликали владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про насильство щодо геїв у Чечні.