Парубій подякував представникам країн, які проти «Північного потоку-2»

Загрозу від запуску газопроводу «Північного потоку-2» розуміють не лише в Україні, заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій і подякував представникам країн, які виступають проти цього проекту.

«Кілька місяців тому за моєю ініціативою лист до європейських парламентів про недопустимість будівництва «Північного потоку-2» підписали спікери Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Польщі. Шість спікерів підписали це звернення, щоб продемонструвати, що це погляд країн, які межують з Росією, які кожного дня відчувають на собі агресію й атаки Російської Федерації, що наша позиція є спільною і солідарною», – заявив він 6 квітня під час виступу на «круглому столі», присвяченому реформуванню системи нацбезпеки України.

Окремо Андрій Парубій подякував Конгресу США. «Хочу окремо подякувати Конгресу Сполучений Штатів Америки за закон про санкції, в якому окремим абзацом була зазначена позиція Конгресу про неприйнятність будівництва «Північного потоку-2» і я вірю, що ми не дозволимо реалізації цього проекту», – наголосив спікер парламенту.

Також він переконаний в тому, що Росія має намір впливати на країни ЄС після реалізації проекту «Північний потік-2» через економічний шантаж.

«Багато наших аналітиків переконані, що одним зі стримуючих Путіна факторів у 2014 році від початку повномасштабної агресії полягав в тому, що українська газотранспортна система поставляла енергоресурси в Європейський союз. Запуск «Північного потоку-2» може нести і прямі мілітарні загрози, які можуть призвести до нового повномасштабного наступу російських військ на Україну», – зазначив Парубій.

Напередодні Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.