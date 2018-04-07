Троє українських школярів здобули золоті медалі на конкурсі наукових розробок у Китаї – МОН

Троє українських одинадцятикласників здобули золоті медалі на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї, повідомила 5 квітня прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві розповіли, що учениця Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 162 Амілія Кирилова отримала нагороду за проект «Інтегративний метод в нейроциркуляторній діагностиці дистонії».

Київські одинадцятикласники – учениця гімназії біотехнелогій №177 Даніела Гайчук та Максим Палладін зі спеціалізованої школи №124 – нагороджені за командний проект «Дослідження вмісту важких металів у рослинах і їх вплив на пірамідні нейрони в живих організмах».

У МОН розповідають, що Beijing Youth Science Creation Competition – це конкурс науково-технічних розробок, створених молоддю, який щороку відбувається в Університеті академії наук Китаю. Цьогоріч розробки учасників були представлені в чотирьох категоріях: інформатика, математика, зоологія, біомедицина. Конкурс відбувався 24 – 28 березня в Пекіні.