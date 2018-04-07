На Житомирщині через задимлення в кафе евакуювали близько 350 відвідувачів ТРЦ – ДСНС

У Бердичеві Житомирської області через задимлення у вентиляційній шахті в кафе евакуювали близько 350 відвідувачів торгово-розважального центру, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За інформацією ДСНС, задимлення сталося об 11:50.

«У самому ТРЦ задимлення не було», – заявили в службі.

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Наприкінці березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Перед цим уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 64 людини, серед них багато дітей.