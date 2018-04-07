Близький Схід: стало відомо, хто загинув унаслідок сутичок у Смузі Гази

Працівники охорони здоров’я у Смузі Гази повідомили про смерть у лікарні потерпілого внаслідок сутичок із ізраїльськими військовими на межі з Ізраїлем попереднього дня, 6 квітня.

За їхніми повідомленнями, це журналіст Ясер Муртаджа, 30-річний оператор агентства «Айн Медіа», що працює у Смузі Гази. Він потрапив під вогонь ізраїльтян, висвітлюючи ці сутички і протести.

На фотографіях журналіста, зроблених відразу після його поранення, видно, як Ясер Муртаджа лежить на ношах у блакитному захисному жилеті з великим написом чорними літерами PRESS.

Речниця військових Ізраїлю відмовилася від коментарів, заявивши, що армія розслідує цей інцидент.

Таким чином, унаслідок тільки цих останніх сутичок на кордоні між Смугою Гази й Ізраїлем загинули вже дев’ять палестинців.

Люди загинули наприкінці першого тижня запланованого на шеститижневий термін протесту з назвою «Великий марш за повернення» з вимогами до Ізраїлю повернути землю, захоплену в палестинців.

Мешканці Смуги Гази влаштовують на кордоні свої табори, кидають каміння через прикордонну загорожу по ізраїльських військових і палять тисячі шин, влаштовуючи димові завіси, щоб перешкодити ізраїльським снайперам, які мають наказ ліквідовувати всіх, хто буде намагатися перебратися через кордон.

Ізраїльська армія заявляє, що вже припинила численні спроби прорватися через кордон і відповідає на них «засобами розгону юрби, а також бойовим вогнем, відповідно до правил його застосування».

У сутичках попередніх днів загинуло ще принаймні 16 палестинців.

Після створення Держави Ізраїль значна частина земель, які належали палестинським арабам, була націоналізована – в першу чергу власність тих сотень тисяч палестинців, які втекли з території Ізраїлю чи були вимушені залишити її.