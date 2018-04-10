ГПУ: суд арештував російський корабель, який незаконно видобував пісок біля Криму

Український суд заарештував російський корабель, який незаконно видобував пісок і розробляв корисні копалини в районі Каркінітської затоки Чорного моря біля анексованого Криму, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, наразі корабель перебуває в порту міста Южне Одеської області і належить російській компанії.

Вона зазначила, що діяльність корабля завдає шкоди навколишньому природному середовищу на сотні мільйонів гривень.

Зі свого боку, генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що корабель належить компанії Trans Services Maritime, а його порт приписки – російське місто Туапсе.

«У традиціях Росії крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі. Водночас компанія- розкрадач без жодних проблем сумління веде свій бізнес, зокрема іншими суднами, що регулярно заходять на територію України», – написав Луценко.

Прокуратура Криму здійснює кримінальне провадження за статтею «порушення правил охорони або використання надр».