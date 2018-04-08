Прикордонники розповіли, як припинили спробу росіян вивезти команду затриманого судна «Норд»

У Державній прикордонній службі України повідомили, як припинили спробу російських дипломатів незаконно вивезти до Росії членів команди затриманого судна «Норд».

За повідомленням, команда судна «Норд», яке затримали українські прикордонники 25 березня в Азовському морі, спробувала покинути територію України ввечері 7 квітня через автомобільний пункт пропуску «Гоптівка», що на Харківщині. Вивезти команду за межі України намагалися представники генерального консульства Росії під прикриттям свого імунітету.

Під час прикордонного контролю особи, які їхали у двох автомобілях із дипломатичними номерами Росії як пасажири, замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до Росії. Але співробітники Держприкордонслужби під час перевірки встановили, що власниками документів є члени команди судна «Норд» і що ці особи є громадянами України. Тобто, наголосили в ДПСУ, на паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону.

«За спробу порушення державного кордону на осіб складено протоколи за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Зважаючи на те, що громадяни України не мали належних документів для перетину кордону, їх не пропущено через державний кордон та повернуто в тил України», – мовиться в повідомленні.

Члени команди судна нині перебувають в Україні, чекаючи на допит у Службі безпеки України 10 квітня у кримінальній справі проти їхнього капітана. За повідомленнями, в них забрали незаконно видані їм в окупованому Криму російські паспорти.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня капітана судна «Норд» із окупованої Керчі Володимира Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави. Пізніше адвокат повідомив, що за моряка внесли заставу, його мають звільнити з-під варти після Великодніх свят, у вівторок, 10 квітня.

Також 6 квітня Приморський районний суд Маріуполя оштрафував вісьмох членів екіпажу.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в окупованому українському Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту окупованої Керчі.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру Володимирові Горбенку, капітанові судна «Норд», який, як і інші члени екіпажу, є громадянином України, незважаючи на незаконну видачу їм російською владою паспортів громадян Росії. Йому інкримінують порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

3 липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму.

Україна не визнає російського громадянства, яке Москва примусово надала мешканцям Криму після окупації півострова, і документів про нього. Мешканці Криму, що мали українське громадянство на час окупації, залишаються громадянами України, незалежно від отримання російських паспортів.

У Росії, яка, всупереч міжнародному праву, вважає Крим «своїм», заявили, що Федеральна служба безпеки порушила проти Держприкордонслужби України кримінальну справу за статтею про «викрадення судна повітряного чи водного транспорту» у зв’язку з затриманням судна «Норд».