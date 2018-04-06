Омбудсмен заявляє, що тримає під контролем ситуацію з екіпажем судна «Норд»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова тримає під особистим контролем ситуацію з екіпажем судна «Норд», передає прес-служба омбудсмена.

Її представники були присутні 6 квітня на судових засіданнях у Маріуполі та Херсоні, де розглядалися справи екіпажу.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Йому інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.