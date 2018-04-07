Екіпаж «Норду» намагалися повернути на судно силою, але моряки на волі – адвокат

Члени екіпажу заарештованого керченського корабля «Норд» перебувають на волі в одному з готелів Маріуполя, повідомив адвокат судна Дмитро Щербина в коментарі Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Він зазначив, що мова йде про вісім членів екіпажу, крім капітана, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Херсона, і жінки-повара, яку відпустили раніше.

«Після накладення штрафу їх намагалися повернути на судно силою. Відпустили, бо прибув представник українського омбудсмена. Скажу без перебільшення, представник українського омбудсмена їх фактично «відбив», – розповів Щербина.

За словами адвоката, екіпаж «Норду» чекає, коли їх допитають у справі капітана.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави. Пізніше адвокат повідомив, що за моряка внесли заставу, його повинні звільнити з-під варти після Великодніх свят, у вівторок, 10 квітня.

Також 6 квітня Приморський районний суд Маріуполя оштрафував вісьмох членів екіпажу.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Йому інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.