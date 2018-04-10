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10 Квітень 2018, Київ 22:58
Новини | Міжнародні

Радник Трампа з питань внутрішньої безпеки піде у відставку – Білий дім

Інформація про звільнення Тома Боссерта (на фото) з’явилася на наступний день після того, як радником президента з питань національної безпеки став Джон Болтон

Радний президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт піде у відставку, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Президент вдячний за відданість Тома питанням безпеки і охорони нашої великої країни... Том очолював намагання Білого дому захистити батьківщину від терористичної загрози, посилити нашу кібербезпеку та відповісти на безпрецедентну серію стихійних лих», – сказала Сандерс.

Інформація про звільнення Боссерта з’явилася на наступний день після того, як радником Трампа з питань національної безпеки став Джон Болтон. Він змінив на цій посаді Герберта Макмастера.

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