Радник Трампа з питань внутрішньої безпеки піде у відставку – Білий дім

Радний президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт піде у відставку, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Президент вдячний за відданість Тома питанням безпеки і охорони нашої великої країни... Том очолював намагання Білого дому захистити батьківщину від терористичної загрози, посилити нашу кібербезпеку та відповісти на безпрецедентну серію стихійних лих», – сказала Сандерс.

Інформація про звільнення Боссерта з’явилася на наступний день після того, як радником Трампа з питань національної безпеки став Джон Болтон. Він змінив на цій посаді Герберта Макмастера.