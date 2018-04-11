ДСНС: звернулися до суду про закриття 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявляє, що до суду подали позови про закриття 16 торгово-розвальних центрів через порушення вимог пожежної безпеки.

«Всього на керівників об'єктів накладено 1 200 адміністративних стягнень, за порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови про закриття 37 об'єктів, з них: 16 ТРЦ, 18 дошкільних та шкільних закладів, а також 3-х лікарень», – сказав Чечоткін на засіданні уряду.

За його словами, на сьогодні на об’єктах із масовим перебуванням людей виявили понад 15 тисяч порушень, з яких понад 5 тисяч не усувались протягом тривалого часу.

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Наприкінці березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Перед цим уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 64 людини, серед них багато дітей.