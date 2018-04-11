Reddit заблокував сторінки російської «фабрики тролів»

Сервіс Reddit заблокував 944 аккаунти, ймовірно, пов’язаних з так званою «фабрикою тролів» – «Агентством досліджень інтернету». Про це повідомив головний виконавчий директор порталу Стів Хафман.

Хафман зазначив, що деякі із заблокованих користувачів мали істотний вплив на роботу сайту і опублікував посилання на ці акаунти.

«Ми вирішили зробити так, щоб зараз вони були видні вам, проте з часом вони і їхній контент будуть вилучені з Reddit», – написав Хафман.

У США «Агентство досліджень інтеренету» звинувачують в розміщенні недостовірної інформації під час президентської кампанії 2016 року. На початку березня комітет Сенату з розвідки викликав представників Reddit для бесіди у справі про ймовірне втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах.

Минулого тижня Facebook видалив кілька сотень російських акаунтів і сторінок, пов’язаних з «фабрикою тролів». Велика частина вилучених акаунтів і матеріалів були російськомовними.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах американського президента в 2016 році. Мюллер з’ясовує, чи мала місце змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.