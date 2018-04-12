Савченко: стан здоров’я погіршується, але «не критично»

Народний депутат України Надія Савченко, яка оголосила голодування після арешту 23 березня, заявляє, що стан її здоров’я погіршується «в межах норми». Про це Савченко, яка перебуває під вартою в слідчому ізоляторі СБУ, написала на Facebook 11 квітня.

«Мій стан на сьогодні, 11.04.2018р.: здоров’я від голодування погіршується в межах норми, але не критично. Я продовжую голодування до того дня, поки не буду на волі і не зможу повноцінно захищатися в судах і захищати себе, свою родину, своїх близьких і народ України, поки не зможу повноцінно виконувати свою діяльність як народного депутата України та політичну діяльність», – написала вона.

За словами Савченко, вона відмовилася від свого адвоката Віктора Чевгуза через різні погляди на лінію захисту. Адвокатами Савченко залишаються Олег Соловей і Дмитро Бугай.

«Тільки вони уповноважені робити заяви від мого імені стосовно мого захисту, а також моя сестра Савченко Віра і мій помічник народного депутата України та заступник голови політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» Проторченко Тетяна», – додала депутат.

Напередодні Савченко звернулася з проханням до генерального прокурора Юрія Луценка й омбудсмена Людмили Денісової дати їй дозвіл на побачення з її офіційними помічниками-консультантами у рамках її діяльності як народного депутата України.

Минулого місяця Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня. На суді вона заявила про початок голодування.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.