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13 Квітень 2018, Київ 13:49
Новини | Події

Поліція розслідує як «хуліганство» постріл з гранатомета в центрі Києва

Обстріляна будівля в Печерському районі Києва, 13 квітня 2018 року

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» через постріл з гранатомета в центрі столиці України.

Як повідомляє відділ комунікації поліції, справу можуть перекваліфікувати в результаті розслідування і затримання людей, які вчинили це правопорушення. «Можливо, буде інша правова кваліфікація цієї події, якщо встановлять інші мотиви», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, усі першочергові слідчі дії на цей момент проведені, записи з камер відеонагляду долучать до матеріалів кримінального провадження.

Невідомий застосував гранатомет у Печерському районі Києва у ніч на 13 квітня. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

У поліції заявили, що пошкоджена будівля, в якій розміщений ресторан і відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами.

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