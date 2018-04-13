Турчинов: Росія може задіяти 260 тисяч військових проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Генштаб Росії може задіяти проти України 260 тисяч російських військовослужбовців. Він сказав про це, виступаючи на 11-му Київському безпековому форумі.

«Проти України Генштаб Російської Федерації може задіяти 260 тисяч російських військовослужбовців, понад 3500 танків, 11 тисяч ББМ, близько 4 тисяч артилерійських систем, до 1 тисячі РСЗО, 500 літаків та стільки ж вертольотів, що розташовані вздовж нашого кордону. Росія готова до ведення масштабної континентальної війни. Попри намагання світової спільноти зупинити російську агресію, не існує жодної ознаки покращення ситуації і зупинення неоголошеної війни проти України», – сказав Турчинов.

Секретар РНБО України також звернув увагу на порушення Російською Федерацією її міжнародних зобов’язань, активну модернізацію ядерних сил і агресивну риторику російського керівництва, наголосивши, що така політика посилює небезпеку в Європі і світі.

Турчинов додав, що в умовах російської агресії Україна, як і чотири роки тому, змушена розраховувати перш за все на власні сили. При цьому секретар РНБО України заявив, що Київ відкритий і прагне партнерства.

«Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в Україні, ми вдячні за санкції проти Росії, які достатньо суттєві і болісні для РФ», – сказав він, додавши, що наступного тижня за дорученням президента України відбудеться засідання РНБО України, де будуть продовжені чинні санкції проти Росії і продубльовані санкції, які ухвалили США та європейські країни.

Раніше заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що в СБУ знають про наміри Росії створити передумови для введення військ на українську територію восени цього року під приводом захисту прав російськомовного населення. «Акція планується вже восени. Але ми не дамо реалізувати ці плани», – сказав Кононенко.

Раніше цього місяця президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні заявив, що в українських в’язницях перебуває 23 російські солдати і офіцери, про присутність яких на Донбасі Росія заявляє, що «їх там немає». А міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей.