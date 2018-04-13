МОЗ: за лікування дітей і літніх людей лікарям платитимуть більше

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що ставка на обслуговування одного пацієнта на рік становить 370 гривень, але за дітей і літніх людей платитимуть більше, оскільки вони частіше відвідують лікарів. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«Буде 5 категорій, по яких будуть коефіцієнти. Скоро Кабінет міністрів ухвалить постанову, в якій ці коефіцієнти будуть зафіксовані, тоді ми їх оприлюднимо. Безумовно, діти та люди старшого віку потребують більше уваги і більше часу, тому на них будуть підвищувальні коефіцієнти діяти», – сказав Ковтонюк.

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2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.