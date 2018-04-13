Савченко тимчасово припинила голодування – сестра

Позафракційний народний депутат Надія Савченко тимчасово припинила голодування, яке оголосила на знак протесту проти свого арешту, повідомила Радіо Свобода її сестра Віра Савченко.

Раніше вона розповіла, що допит Надії Савченко на поліграфі зупинили у зв’язку з її станом через голодування.

«Поліграфологи сказали, що неможливо пройти. Серцебиття то пришвидшене дуже, то уповільнене, температура тіла висока. Надія, щоб запобігти звинуваченням генпрокурора чи ще якихось служб, що вона таким чином хоче уникнути процедури поліграфу, тимчасово припиняє свій голодний протест. Штатний лікар в ізоляторі СБУ сказав, що треба щонайменше три дні вживати різні речі (глюкозу, суміші тощо), щоб «вирівняти» організм до «норми» і пройти поліграф», – розповіла Віра Савченко.

Минулого місяця Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня. На суді вона заявила про початок голодування.

5 квітня Служба безпеки України повідомила, що Надія Савченко відмовилася від перевірки своїх свідчень на поліграфі.

Як повідомив виданню «Українська правда» адвокат Савченко Дмитро Бугай, психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі. За його словами, 5 квітня відбулася перша частина, захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали провадження.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.