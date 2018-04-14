На Донбасі поранений український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 квітня один військовослужбовець зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Постраждалого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу», – мовиться в повідомленні.

За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики здійснили 43 обстріли, в тому числі і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку із мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях українських військових під Троїцьким, міномети калібру 82 міліметри бойовики застосували в районі Кримського, гранатомети і стрілецьку зброю – неподалік Зайцевого, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, за даними штабу, були обстріляні захисники Опитного та Кам’янки, з гранатометів вогонь вівся по укріпленнях українських військових поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та шахти «Бутівка», а з озброєння БМП – в районі Талаківки, Кам’янки та Богданівки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Опитного, Лебединського, шахти «Бутівка», Талаківки, Павлополя та Водяного, а по захисниках Авдіївки вівся снайперський вогонь, додають у штабі.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в чотирьох обстрілах 13 квітня, в угрупованні «ДНР» – у 45 порушеннях режиму тиші.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.