У Держдумі росіянам порадили пити настоянку глоду замість ліків зі США

Віце-спікер нижньої палати парламенту Росії, Державної думи, Петро Толстой пропонує заварювати кору дуба і пити настоянку глоду (російською «боярышник») замість американських ліків. Так він відповів в ефірі каналу «Росія-1» на питання про те, чи постраждають росіяни від можливої заборони на ввезення медикаментів з країн, які підтримали американські санкції проти Росії.

Політику Борису Надєждіну, який заявив, що через проблеми зі здоров’ям він змушений приймати препарати з країн «ймовірного противника», Толстой запропонував «спльовувати» ці ліки.

Пізніше в розмові з радіо «Говорить Москва», Толстой заявив, що це був такий жарт.

Напередодні в Держдуму Росії був внесений законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США. Серед заходів, які планує запровадити Росія, є заборона на імпорт американських ліків.

6 квітня влада США запровадили санкції стосовно наближених до Кремля російських бізнесменів і компаній, з якими вони пов’язані. Інвестори повинні позбутися їхніх акцій упродовж місяця.