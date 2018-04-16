Бойовики здійснили 22 обстріли, жоден український військовий не постраждав – штаб

Підтримувані Росією бойовики з початку доби здійснили 22 обстріли на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції інформацію станом на 18:00.

У штабі заявили, що унаслідок вогню жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі чотирьох населених пунктів. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про порушення перемир’я з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.