«Північний потік-2» сіє сумніви щодо енергетичної незалежності ЄС – Макрон

Газогін «Північний потік-2» ставить під питання енергетичну суверенність Європейського союзу, заявив, виступаючи в Європарламенті щодо стану та майбутнього ЄС, президент Франції Емманюель Макрон.

«Ця справа є дуже чутлива, з чим згодна і канцлер Німеччини Анґела Меркель. Вона сіє сумніви щодо нашої колективної й енергетичної суверенності перед Росією. Ми повинні вести таку енергетичну політику, яка, з одного боку, скорочує шкідливі викиди, з іншого – забезпечує енергетичну незалежність Євросоюзу, в тому числі від Росії», – сказав французький президент 17 квітня під час виступу на сесії Європейського парламенту.

На його думку, частка енергії, яку виробляють атомні електростанції, в яких Франція є одним зі світових лідерів, не повинна скорочуватися на користь інших джерел енергії, зокрема, постачань газу із Росії.

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«Якщо ми прискоримо темпи закриття атомних станцій, нехтуючи нашою енергетичною суверенністю, та збільшуючи нашу залежність від імпорту енергії з інших неєвропейських держав, зокрема, Росії, – це не буде правильним рішенням», – заявив Емманюель Макрон,

Він висловив сподівання, що Німеччина разом із Францією відстоюватимуть разом дві згадані лінії розвитку енергоринку Євросоюзу: зменшення викидів і енергетичної незалежності.

«Я не поступлюся ні перед політикою, яка нас приведе до зростання викидів, які шкодять довкіллю, ні перед ініціативами, які нас всіх приведуть до енергетичної залежності від інших світових потуг», – запевнив у Страсбурзі французький лідер.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину.

Уряд Німеччини наразі підтримує російський проект газопроводу «Північний потік-2», у Берліні його називали «суто комерційним».

Натомість критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу, а також дати їй можливість «газового» тиску на Україну й інші держави, які нині отримують російський газ через Україну.

Серед таких критиків – не тільки Україна, а й США, а в Євросоюзі Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, і Європейський парламент, а також низка країн, у першу чергу зі Східної Європи. У Єврокомісії, зокрема, заявляли, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу. У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики й «інструментом російської агресії» і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.