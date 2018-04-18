У Єревані затримали понад 70 учасників антиурядових протестів

У Єревані затримали 72 учасника протестів проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Сьогодні мітингувальники проводили ходу у центрі Єревана.

Сьогодні вірменські силовики затримали десятки демонстрантів, які проводили акцію протесту на площі Франції в Єревані. Мітингувальники намагалися перекрити проспект Маштоца поблизу цієї площі.

Поліція заявляє, що учасники протестів з 13 квітня «постійно перешкоджають реалізації прав і свобод інших осіб, нормальному функціонуванню державних органів і організацій».

«Поліція донині демонструвала терпимість до таких дій, виступаючи з численними заявами в спробі запобігти протизаконній діяльності. Ці зібрання вже супроводжувалися численними масовими заворушеннями..», – йдеться у заяві вірменських правоохоронців.

У Вірменії шостий день тривають акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади. Тисячі протестувальників блокують вулиці, урядові будівлі. 16 квітня на проспекті Баграмяна в результаті сутичок з поліцією і застосування спецзасобів постраждали десятки громадян.

17 квітня повідомлялося про 59 затриманих.

17 квітня на тлі протестів під час засідання парламенту Вірменії Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра. Пізніше президент Армен Сарґсян затвердив Сержа Сарґсяна на посаді прем’єра.