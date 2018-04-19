В.о. голови «Укравтодору» отримав 175 тисяч гривень зарплати – #Точно

Виконувач обов’язків голови «Укравтодору» Славомір Новак у квітні отримав 175 760 гривень заробітної плати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Славомір Новак до чиновницької кар’єри в Україні очолював Міністерство транспорту і водного господарства в Польщі (у 2011-2013 роках), крім цього, перебував у складі польського законодавчого органу – Сейму. Там він відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до континентального футбольного турніру «Євро-2012».

В одному зі своїх інтерв’ю Новак зазначив, що найбільшим успіхом вважає фундаментальну реформу польських залізниць, яку свого часу вдалося провести.

До звільнення Новака з посади міністра транспорту і водного господарства Польщі його підштовхнув скандал зі швейцарським годинником Ulysse Nardin вартістю 5,5 тисяч доларів, який він забув внести у декларацію.