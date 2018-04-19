У Києві розширять перелік пільговиків, яким безплатно встановлять лічильники води

У Києві розширять перелік пільгових категорій населення, яким безкоштовно у квартирах встановлюватимуть лічильники води. За це рішення проголосували сьогодні 63 депутати Київської міської ради.

«На сьогодні у понад 400 квартирах лічильники вже встановлені. Схваливши це рішення, ми збільшуємо кількість киян, які можуть розраховувати на встановлення приладів обліку за рахунок міського бюджету ще на 3,9 тисяч. Я переконаний, що це правильний крок, адже ми допоможемо громадянам пільгових категорій впливати на споживання води та суттєво економити», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як повідомляють у КМДА, тепер до переліку категорій осіб, які можуть взяти участь у програмі пільгового встановлення лічильників, додані: багатодітні родини, батьки загиблого військовослужбовця, вдови (вдівці) військовослужбовців, її (його) діти, інваліди військової служби, учасники бойових дій, учасники війни, члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Раніше на встановлення лічильників за рахунок бюджету Києва мали право інваліди I групи підгрупи «А», діти-інваліди підгрупи «А», одинокі непрацюючі пенсіонери, інваліди I групи підгрупи «Б» та інваліди II групи, опікуни неповнолітніх дітей-сиріт.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов’язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, а також мереж гарячого та холодного водопостачання.

Закон, серед іншого, передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних (квартирних) приладів обліку (або приладів-розподілювачів теплової енергії), які використовуються для розподілу показів будинкового приладу обліку: для житлових будівель – до жовтня 2018 року.

В Адміністрації президента очікують, що закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньо-будинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів.