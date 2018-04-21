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21 Квітень 2018, Київ 23:36
Новини | Міжнародні

Президент Ірану розкритикував поліцію моралі через насильство

Іранські жінки в Тегерані, лютий 2018 року

Президент Ірану Хасан Роугані розкритикував застосування поліцією моралі насильства щодо жінок, які не дотримувалися обов’язкового ісламського вбрання, повідомляє державні ЗМІ 21 квітня.

За словами Роугані, дехто вважає, що «пропаганда доброчесності і попередження пороку» – затверджені мандатом поліції моралі – «робиться, вийшовши на вулицю і схопивши людину за комір».
«Зміцнення доброчесності не буде працювати через насильство», – сказав Роугані в своєму виступі на державному телеканалі.

Він зробив заяву після того, як в іранських соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, що жінка-член поліції з питань моралі побила жінку, чия хустка була недостатньо покривала її волосся.

Роугані не згадував безпосередньо цей інцидент.

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Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі доручив 19 квітня розслідувати інцидент, який викликав обурення в соціальних мережах.

У грудні 2017 року поліцейські Тегерана заявили, що вони більше не арештовуватимуть жінок, які не дотримуються ісламського вбрання, запровадженого в країні після Ісламської революції в 1979 році.

Жіночому одягу в Ірані приділяють особливу увагу після революції 1979 року: відтоді дотримання ісламських правил в одязі стало обов’язковим. Закони вимагають, щоб жінки покривали тіло і волосся, а поліція моралі переслідує жінок, які повністю не дотримуються правил носіння хіджабу.

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