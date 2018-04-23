«Група семи» зберігає єдність в опорі політиці Росії – Reuters

Міністри закордонних справ «Групи семи» промислово розвинутих країн єдині в опозиції агресивній політиці Росії, але зберігають надію на конструктивний діалог із нею. Про це 23 квітня повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на два джерела, обізнаних із ситуацією на зустрічі міністрів у канадському Торонто.

На думку представників «Групи семи», дії Росії загрожують миру і безпеці. Як сказав агентству високопосадовець Держдепартаменту США, «якщо Росія хоче, щоб до неї ставилися як до великої держави, вона повинна працювати разом з нами».

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Москву допомогти з розв’язанням кризи в Сирії. У цілому Захід у своєму підході до Сирії продовжує дотримуватися «женевського протоколу», згідно з яким президент Башар Асад має залишити посаду.

Саміт «Групи семи» на рівні лідерів держав відбудеться в Торонто на початку червня.

У межах засідання очільник українського МЗС Павло Клімкін на неформальному сніданку обговорив із міністрами закордонних справ «Групи семи» підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей.