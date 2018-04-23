У Дніпрі – нові спалахи кору у вишах

Після спалаху кору в Дніпровському аграрно-економічному університеті нові спалахи кору фіксують в інших вишах Дніпра. У Дніпровській державній медичній академії запровадили карантинний режим у чотирьох гуртожитках, повідомили Радіо Свобода у виші 23 квітня.

За інформацією академії, у виші захворіли дев’ять людей, троє з них уже пролікувались і виписані зі стаціонару.

Студентам чотирьох гуртожитків заборонено від’їздити додому до 3 травня. Пропущені заняття відпрацюють у післякарантинний період.

За даними обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я, окрім медичної академії, випадки кору також зафіксовані серед студентів Дніпровського національного університету, Національної металургійної академії й Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

З огляду на те, що студенти – активна група населення, лікарі дають несприятливий епідеміологічний прогноз. Є випадки поширення кору з Дніпропетровської області в населені пункти Кіровоградської та Житомирської областей.

На початку квітня в Дніпрі, в гуртожитку державного аграрно-економічного університету, зафіксували спалах кору. Тоді захворіли 26 людей – 23 студенти і троє працівників університету, серед яких і вагітна жінка. Пізніше повідомили про 31 хвору особу. Гуртожиток, де захворіли студенти, закрили на карантин на два тижні, там здійснюють протиепідемічні заходи.

Загалом з початку 2018 року в Дніпропетровській області зареєстровано 426 випадків захворюваності на кір, більш ніж половина хворих – діти.

В Україні від початку року станом на кінець березня, за даними МОЗ, на кір захворіла 9091 людина, а п’ятеро дорослих і двоє дітей померли від ускладнень.

У міністерстві додають, що лише вакцинація може захистити від кору і зупинити спалах.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.