Підготовче засідання суду у справі про спробу дати хабара Холодницькому перенесли

Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо спроби дати хабара керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому з 23 квітня на 14 травня.

Таке рішення ухвалилиу зв'язку із неправильним визначенням складу суддів, заявили у Шевченківському районному суді Києва.

У вересні 2017 року в Генпрокуратурі повідомили, що спільно з СБУ затримали двох суддів, які запропонували Холодницькому неправомірну вигоду у розмірі 300 тисяч доларів.

За даними ГПУ, голову Кіровського районного суду Дніпра Геннадія Підберезного і суддю цього суду Наталію Овчаренко затримали після передачі першої частини хабара.

У разі визнання винними суддям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

У вересні 2017 року суд арештував суддю Підберезного з правом застави у 5 мільйонів, яку він згодом вніс.

У лютому цього року з’явилася інформація про те, що суддя Кіровського районного суду Геннадій Підберезний вийшов на роботу. У суді тоді повідомили, що Підберезний працює суддею, раніше він обіймав посаду голови суду.