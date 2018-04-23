Клімкін про зустріч голів МЗС «Групи семи»: було відчуття, що Україна є частиною цієї спільноти

Під час зустрічі голови міністерств закордонних справ країн «Групи семи» говорили про окупацію Криму та Донбасу, а також про утримуваних Росією українців, повідомив голова МЗС України Павло Клімкін у Facebook.

«Було відчуття, що Україна є частиною цієї спільноти, і ті виклики, які стоять перед нами сьогодні, є викликами нашим спільним цінностям. Говорили про все: від окупованих Криму і Донбасу до українських заручників, яких незаконно утримує Росія», – написав Клімкін.

22 квітня міністр повідомив, що під час зістрічі з колегами з «Групи семи» в канадському Торонто обговорював підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму і на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи».

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році в клубі головує Канада.