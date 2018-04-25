За 3 місяці в Україні зафіксували 21 випадок фізичної агресії до журналістів – НСЖУ

За перші три місяці 2018 року в Україні зафіксували 21 випадок фізичної агресії до журналістів під час виконання професійних обов’язків. Такі дані озвучила Національна спілка журналістів України за результатами моніторингу рівня фізичної безпеки працівників ЗМІ.

Національна спілка журналістів України заявляє, що враховувала лише факти фізичної агресії стосовно журналістів.

Представниця експертної групи моніторингу Тетяна Попова стверджує, що надалі для моніторингу будуть враховувати також майнові випадки: підпал і блокування офісів ЗМІ, підпал автомобілів.

Найбільше зазнають фізичної агресії журналісти з Київської, Одеської, Волинської та Полтавської областей. У Київській області, Києві зокрема, зафіксували вісім випадків, у Волинській, Одеській та Полтавській – по два.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко наполягає на створенні спеціальних парламентських слухань для розгляду питань фізичної безпеки журналістів. На його думку, це необхідний публічний майданчик в Україні.

«Ці слухання мають передбачати публічний звіт керівників силових відомств, які відповідають за хід розслідувань щодо журналістів. Це максимальна концентрація уваги. Мають прийти не 47-і працівники силових відомств, а мають прийти керівники: Національної поліції, Генеральний прокурор. Вони повинні розповісти, як свої широкі повноваження скеровують на те, щоб захистити журналістів», – коментує Сергій Томіленко.

За інформацією Національної спілки журналістів, кількість випадків фізичної агресії щодо журналістів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла. За січень-березень 2017 року таких випадків було зафіксовано на три позиції менше – 18.