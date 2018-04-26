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26 Квітень 2018, Київ 21:49
Новини | Події

МОЗ звернулося до прокуратури через можливу підробку ухвали суду у справі Амосової

Катерина Амосова

Міністерство охорони здоров’я звернулося до прокуратури щодо можливої підробки ухвали суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, прокуратура розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України «підроблення посвідчення або іншого офіційного документа», розслідування доручили поліції Києва.

У МОЗ зауважують, що 10 березня у низці ЗМІ з’явилась неправдива інформація про повторне поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця.

«Хоча ухвала офіційно не надходила, МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась. Тобто суд не поновлював Катерину Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку НМУ ім. Богомольця», – повідомляють у міністерстві.

Катерина Амосова на своїй сторінці в Facebook також спростувала повідомлення поновлення її на посаді ректора.

2 квітня в МОЗ повідомили, що розривають контракт з ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катериною Амосовою.

Під час засідання комісії Міністерства охорони здоров’я, зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності та про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат близько 3,5 мільйона гривень».

Сама Катерина Амосова заявила, що подала на МОЗ до суду через своє звільнення.

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20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

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