МОЗ звернулося до прокуратури через можливу підробку ухвали суду у справі Амосової

Міністерство охорони здоров’я звернулося до прокуратури щодо можливої підробки ухвали суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, прокуратура розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України «підроблення посвідчення або іншого офіційного документа», розслідування доручили поліції Києва.

У МОЗ зауважують, що 10 березня у низці ЗМІ з’явилась неправдива інформація про повторне поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця.

«Хоча ухвала офіційно не надходила, МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась. Тобто суд не поновлював Катерину Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку НМУ ім. Богомольця», – повідомляють у міністерстві.

Катерина Амосова на своїй сторінці в Facebook також спростувала повідомлення поновлення її на посаді ректора.

2 квітня в МОЗ повідомили, що розривають контракт з ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катериною Амосовою.

Під час засідання комісії Міністерства охорони здоров’я, зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності та про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат близько 3,5 мільйона гривень».

Сама Катерина Амосова заявила, що подала на МОЗ до суду через своє звільнення.

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20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.