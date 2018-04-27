Вірменія: опозиція оголошує нові протести після відмови в.о.прем’єра від переговорів

У Вірменії опозиційний лідер Нікол Пашинян пообіцяв продовжити антиурядові протести після того, як виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Карен Карапетян відмовився від переговорів із ним.

Пашинян закликав прихильників вийти на мітинг 1 травня, коли в парламенті розглядатимуть питання про призначення нового прем’єр-міністра.

«Опозиція продовжить демонстрації. Сотні тисяч людей вийдуть на вулиці 1 травня, коли буде призначений новий прем’єр-міністр», – сказав Пашинян.

Раніше опозиційний лідер пропонував, щоб вони з Карапетяном зустрілися в Єревані вдень 27 квітня, щоб обговорити лише одне питання – мирну передачу влади – і наполягав, щоб переговори відбувалися в присутності преси і транслювалися в прямому ефірі.

Водночас секретар в.о. прем’єра заявив, що Карапетян не згоден на зустріч. «Переговори, де одна сторона виключно диктує порядок денний, а інша не може представити порядку денного, не можуть вважатися переговорами. Крім того, Карен Карапетян, як і раніше, вважає, що проведення переговорів перед ЗМІ вже передбачає, що метою переговорів не є досягнення будь-яких результатів. Саме тому участь у «переговорах», які навряд чи знайдуть рішення, в.о. премє’р-міністра вважає безперспективною», – написав речник Карапетяна Арам Араратян у себе в Facebook.

Перед цим в.о. прем’єра провів телефонні переговори з Володимиром Путіним, президентом Росії, яка є близьким союзником Вірменії і її економічним партнером. Москва закликала до швидкого врегулювання кризи.

Раніше вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян відкинув будь-який компроміс з владною Республіканською партією і заявляв, що він є єдиним законним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Цю заяву Пашинян оприлюднив після того, як парламент оголосив, що голосуватиме за наступного прем’єра Вірменії 1 травня, щоб замінити усунутого внаслідок протестів Сержа Сарґсяна.

Протестувальники вимагають передати владу лідеру опозиції Ніколу Пашиняну.

В інтерв'ю Радіо Свобода президент Вірменії Армен Сарґсян не підтримав жодного кандидата, але заявив, що останні дії показують, що країна перебуває на шляху до «нової Вірменії», в якій буде представлений «найширший спектр думок».

23 квітня Серж Сарґсян, призначений на посаду прем'єр-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку. В Єревані та інших містах країни з 13 квітня проходили масові акції протесту проти призначення його прем'єр-міністром.

25 квітня зірвалася зустріч лідера протестного руху Нікола Пашиняна з в.о. прем'єр-міністра Кареном Карапетяном, і Пашинян оголосив про відновлення акцій громадянської непокори.