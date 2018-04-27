В окупованому Донецьку відновили зв’язок «Vodafone» – жителі

Жителі окупованого Донецька підтверджують Радіо Свобода появу мобільного зв'язку «Vodafone Україна» в місті.

Зокрема, у Кіровському районі близько 23:00 сигнал раптово відновився на повну потужність, зараз телефони показують повну шкалу. Жителі Будьонівського району також повідомляють про відновлення зв’язку.

Інші жителі повідомляють, що у Калінінському та Київському районах зв’язку так і немає.

Перед цим у соціальних мережах деякі користувачі повідомляли, що зв’язок поновився, однак не у всіх.

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Зв'язок «Vodafone Україна» зник на окупованій території Донецької області 11 січня 2018 року. Питання неодноразово виносилось на переговори у Мінську. В останні дні, як повідомляла СММ ОБСЄ, спеціалісти оператора змогли проінспектувати обладнання на непідконтрольній території. Сам Vodafone станом на 17:00 цю інформацію не підтверджував.

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора «Vodafone Україна» 24 квітня.