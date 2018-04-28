Понад 300 авто стоять у чергах на лінії розмежування на Донбасі – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України повідомляє про 340 автомобілів, які утворили черги вранці на контрольно-пропускних пунктах через лінію розмежування на Донбасі.

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/100; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 40/50; «Гнутове» – 35/45», – мовиться у повідомленні.

Загалом, за даними відомства, протягом доби лінію розмежування перетнули 47,5 тисяч осіб і близько 6 тисяч транспортних засобів.

Пункти пропуску облаштували між підконтрольною і непідконтрольною Україні територією Донецької та Луганської областей внаслідок конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».