Прикордонники на Одещині перейшли на посилений режим несення служби

З 28 квітня в Одеській області прикордонники разом із іншими підрозділами Міністерства внутрішніх справ перейшли на посилений режим несення служби. Це пов’язано із прийдешніми травневими святами і четвертими роковинами трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Йдеться про посилення кордону на усіх напрямках: морському, річковому, сухопутному, повітряному.

«На придністровському сегменті українсько-молдовського кордону задіяні прикордонні комендатури швидкого реагування, окремі бойові прикордонні комендатури», – повідомив Радіо Свобода речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Андрій Білобородченко. Також за його словами, посилено перевірку документів у пунктах пропуску.

Як зауважили в Одеському загоні морської охорони, уздовж територіального моря (12 морських миль від узбережжя – ред.) патрулювання здійснюють прикордонні катери і малі броньовані артилерійські катери (МБАКи) Військово-морських сил.

Загалом, за даними Міністерства внутрішніх справ, в період до 9 травня громадський порядок в Одеській області охоронятимуть близько 2,5 тисяч правоохоронців різних підрозділів, в тому числі спеціального призначення і Національної гвардії.

Раніше сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що Напередодні травневих свят і роковин 2 травня в Одесі рятувальники перейшли на посилений режим несення служби.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.