ЄС хоче заморозити активи 5 відповідальних за російські вибори в Криму – журналіст

Європейський союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому нею Криму, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, які відповідальні за організацію виборів президента Росії в Криму в березні. Їх затвердять міністри ЄС у середині травня. Вони будуть додані до списку санкцій (за підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України – ред.), які вже містять 150 людей та 38 організацій», – розповів Йозвяк.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.