Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Квітень 2018, Київ 17:43
Новини | Міжнародні

ЄС хоче заморозити активи 5 відповідальних за російські вибори в Криму – журналіст

Вибои президента Росії в анексованому Сімферополі, 18 березня

Європейський союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому нею Криму, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, які відповідальні за організацію виборів президента Росії в Криму в березні. Їх затвердять міністри ЄС у середині травня. Вони будуть додані до списку санкцій (за підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України – ред.), які вже містять 150 людей та 38 організацій», – розповів Йозвяк.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG