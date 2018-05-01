На Донбасі цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої – штаб

На Донбасі цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

За інформацією військових, чоловіка 1993 року народження відвезли до лікарні Бахмута Донецької області, загрози його життю наразі немає.

У штабі розповіли, що інцидент трапився близько 12:30 у районі Майорська.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».