На Донбасі український військовий вчинив самогубство – штаб

Український військовий вчинив самогубство на Донбасі, повідомив штаб української воєнної операції.

«Зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання. На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування», – розповів начальник штабу Валерій Залужний.

25 квітня військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що від початку бойових дій на Донбасі щонайменше 554 військових наклали на себе руки.

Перед цим голова парламентського комітету у справах ветеранів Олександр Третьяков заявив, що понад тисяча українських військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі, вчинили самогубство.

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Уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко згодом прокоментував Радіо Свобода слова народного депутата Олександра Третьякова, заявивши, що на сьогодні немає точної статистики, скільки ветеранів бойових дій на сході України скоїли самогубство.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».