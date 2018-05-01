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01 Травень 2018, Київ 21:05
Новини | Міжнародні

Заворушення у Парижі, поліція застосовує водомети – ЗМІ

Французька поліція застосувала сьозогінний газ і водомети під час заворушень у Парижі, коли демонстранти почали бити вікна у крамницях і кидати запальні суміші, повідомляє Reuters.

За даними видання, більше тисячі протестувальників із закритими обличчями, вдягнені у чорне, спочатку долучилися до ходи профспілок, а потім атакували приміщення МacDonalds та гараж Renault, а також підпалювали автівки у східній частині міста.

Видання Le Figaro, у свою чергу, повідомляє про 200 затриманих.

За інформацією ЗМІ, раніше поліція попереджала про можливі сутички через заяви ліворадикальної анархістської групи «Чорні блоки» щодо проголошення 1 травня «революційним днем».

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