Заворушення у Парижі, поліція застосовує водомети – ЗМІ

Французька поліція застосувала сьозогінний газ і водомети під час заворушень у Парижі, коли демонстранти почали бити вікна у крамницях і кидати запальні суміші, повідомляє Reuters.

За даними видання, більше тисячі протестувальників із закритими обличчями, вдягнені у чорне, спочатку долучилися до ходи профспілок, а потім атакували приміщення МacDonalds та гараж Renault, а також підпалювали автівки у східній частині міста.

Видання Le Figaro, у свою чергу, повідомляє про 200 затриманих.

За інформацією ЗМІ, раніше поліція попереджала про можливі сутички через заяви ліворадикальної анархістської групи «Чорні блоки» щодо проголошення 1 травня «революційним днем».