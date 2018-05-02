Каплицю рабина Магаршо в Острозі пошкодили грабіжники, а не антисеміти – депутат міськради

Член координаційної ради Асоціації єврейських організацій і громад України, депутат Острозької міськради Григорій Аршинов заявив Радіо Свобода, що пошкодження каплиці-охелю над могилою духовного лідера євреїв рабина Магаршо (Шмуеля Едельса) невідомі особи вчинили з хуліганських міркувань.

«Інцидент дуже неприємний, але сама могила пошкоджена не була, не зроблено жодних образливих надписів. Схоже, хулігани шукали гроші у скриньці для пожертв, але не знайшли, і зі злості вчинили безлад. Як тільки будуть завершені всі попередні слідчі дії, приміщення негайно відремонтуємо», – пояснив він.

Як повідомляло Радіо Свобода, поліція Рівненщини розслідує пошкодження молитовні на єврейському цвинтарі в Острозі за статтею «умисне пошкодження майна».

Про пошкодження будівлі стало відомо вже 27 квітня. Напередодні тут побувала з візитом делегація із США. За молитовнею наглядають місцеві жителі, вони виявили злам і одразу ж зателефонували до поліції.

Григорій Аршинов упродовж багатьох років займається порятунком пам’яток єврейської культури на території області, зокрема, Великої єврейської синагоги Острога. Каплицю поновили за рахунок рабина Мейра Габая Ісраеля.

Минулого року Рівненська облрада повернула іудейській громаді територію старовинного цвинтаря, на якому радянська влада в 60-х роках облаштувала парк відпочинку.