Пожежу на території військового лігсопу на Чернігівщині локалізували – ДСНС

Пожежу на території військового лісгоспу в Чернігівській області локалізували, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«О 17:50 вогнеборці локалізували загоряння лісової підстилки поблизу селища Гончарівське Чернігівської області», – розповіли в ДСНС.

Водночас рятувальники повідомляли, що гасіння триває. На ліквідацію вогню залучили 26 одиниць техніки та 138 людей особового складу.

У ДСНС інформували, що близько 12:00 на території лісгоспу поблизу селища Гончарівське сталося загорання лісової підстилки на площі близько 10 гектарів з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження.