ДСНС: у Балаклії залишається «незначне тління» на 2 осередках, вибухів немає

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що пожежу на території військової частини у Балаклії Харківської області локалізували. За даними, наведеними на ранок 5 травня, на технічній території військової частини «65 Арсенал» залишається незначне тління двох окремих осередків. Вибухів боєприпасів «не спостерігається».

«О 8:40 4 травня пожежа локалізована на площі близько 35 гектарів. У межах технічної зони проводиться гасіння трьома пожежними танками ЗСУ, заправку водою яких здійснюють підрозділи ДСНС, задіяно дві машини ІМР. Авіація ДСНС продовжує роботи по гасінню», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що діє тимчасова заборона на використання повітряного простору у радіусі 30 кілометрів і висотою шість тисяч метрів.

О 13:40 3 травня біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучали до робіт із розмінування, евакуювали.

У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.