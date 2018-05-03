Пожежу на арсеналі під Балаклією розслідують як недбале ставлення до військової служби

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через пожежу на складі боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області, повідомив заступник військового прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Розпочато провадження за частиною 3 статті 425 («недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану») Кримінального кодексу України. Розслідування веде поліція. Військова прокуратура Харківського гарнізону здійснює процесуальне керівництво», – розповів Зубко.

Біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

Начальник управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України підполковник Богдан Сеник повідомляв, що станом на 16-у годину вибухи на складі боєприпасів не підтверджувалися. Увечері в Генеральному штабі заявили, що станом на 20:30 спостерігалися «вибухи низької інтенсивності».

У ЗСУ повідомляли, що інформації про постраждалих немає.

Читайте також: Уряд виділив 100 мільйонів гривень для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ

У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.