Україна і Туреччина разом будуватимуть військово-транспортний літак Ан-188 – «Укроборонпром»

Україна і Туреччина разом будуватимуть військово-транспортний літак Ан-188, повідомив український державний концерн «Укроборонпром» 3 травня.

Компанія розповіла, що Україна та Туреччина «переходять до практичної реалізації спільного проекту».

«Проект військово-транспортного літака передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних та надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО як в частині обладнання, так і в питанні тактики застосування літака», – заявили в «Укроборонпромі».

На підприємстві повідомили, що закладені в проект рішення дозволяють створити перспективний військово-транспортний турбореактивний літак вантажопідйомністю до 50 тонн. Як очікується, літак зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі, палети та контейнери.

В «Укроборонпромі» заявили, що Ан-188 матиме можливість базуватися на різних аеродромах, у тому числі – на ґрунтових, та сідати на короткі смуги завдовжки лише 600-800 метрів.