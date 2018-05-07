Суд задовольнив клопотання захисту бразильця Лусваргі у відводі голови колегії суддів

Суд у Павлограді на Дніпропетровщині задовольнив клопотання захисту бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації, у відводі голови суддівської колегії Наталії Самоткан.

Суд ухвалив таке рішення на засіданні 7 травня. Новий головуючий суддя буде обраний на місці, суддя закликала присутніх не розходитися.

Адвокат привітав рішення і заявив, що на суддю Самоткан чинився тиск.

«Мене влаштує законний суд, який ухвалить неупереджене рішення», – сказав адвокат Валентин Рибін.

Раніше суд відмовив захистові бразильця у відводі колегії суддів. Як зазначила голова суддівської колегії Наталія Самоткан, підстави для відведення колегії суддів не передбачають припущень щодо упередженості суддів.

Вона додала, що СБУ на суд «не тисне».

Сам Лусваргі, який перебуває в суді, не озвучує власної позиції, за нього виступає адвокат.

7 травня в суді в Павлограді має відбутися підготовче засідання в справі про участь Лусваргі у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків.

Прокурор заявив, що має намір просити для Лусваргі запобіжний захід у вигляді арешту.

Журналісти Радіо Свобода наприкінці квітня знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.