«Нафтогаз» розповів про добру прикмету після зустрічі в НАТО

У компанії «Нафтогаз України» розповіли про «добру прикмету», яку її представники, за словами компанії, принесли на зустріч у новій штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

«Є добра прикмета, якщо у новий дім першою зайде людина, яка має досвід перемоги над «Газпромом», то робота штаб-квартири буде щасливою (смайлик)», ‒ написано у фейсбуці компанії.

За повідомленням, цей захід із участю української делегації був першим у новій штаб-квартирі НАТО. «Говорили про рішення Стокгольмського арбітражу, а також про загрози реалізації «Північного потоку-2» та енергетичну безпеку в Європі», ‒ повідомили в компанії.

За інформацією пресової служби «Нафтогазу», в новому приміщенні штаб-квартири НАТО відбулося засідання Комісії Україна – НАТО на рівні заступників постійних представників із участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

«До питань енергетичної безпеки прикута підвищена увага держав альянсу, і тому символічним є той факт, що першою офіційною зустріччю в новій штаб-квартирі стала зустріч із українськими посадовцями, присвячена питанням забезпечення енергетичної безпеки на євроатлантичному просторі», ‒ мовиться в повідомленні.

«Доповідь Андрія Коболєва щодо останніх рішень Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма та питання реалізації проекту «Північний потік-2» викликали жваву дискусію під час засідання. Держави альянсу були одностайні в тому, що енергетична безпека України є складовою енергетичної безпеки всього регіону», ‒ заявили в «Нафтогазі».

«Нафтогаз України» нещодавно за підсумками низки арбітражних проваджень проти російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма з приводу контрактів 2009 року на постачання газу Україні і на транзит російського газу до Європи територією України здобув перемогу над російською компанією: її арбітраж зобов’язав сплатити українській 2,56 мільярда доларів США («Газпром» нині оскаржує це рішення, а також ініціює повний розрив цих контрактів, чинних до 2019 року).

Проект «Газпрому» збудувати газогін «Північний потік-2» в обхід території України викликає застереження в Києві і в низці країн-членів Європейського союзу, що є також членами НАТО, а також у керівних органах Євросоюзу, де його називають суто політичним і економічно необґрунтованим.

Північноатлантичний союз днями завершив переїзд своєї штаб-квартири у Брюсселі в нову будівлю.