Новий парламент Угорщини засідав під скандування демонстрантів

Перший день роботи нового парламенту Угорщини проходив на тлі вуличних протестів, повідомляє кореспондент Радіо Свабода.

Частина протестувальників провела минулу ніч перед будівлею Національних зборів на площі Лайоша Кошута в Будапешті, оскільки напередодні влада оголосила про закриття прилеглої території. Проте з початком засідання парламенту поліція витіснила демонстрантів із площі.

Організувавшись у більшу колону з кількасот осіб, протестувальники знову вирушили під стіни парламенту, щоб продемонструвати свою незгоду з політикою владної коаліції консерваторів на чолі з Віктором Орбаном.

Поліція перекрила дорогу до будівлі, звідки виходили новообрані депутати парламенту. Їх супроводжували охоронці в уніформі. Між правоохоронцями і протестувальниками почалася штовханина.

Коли з підземної парковки парламенту виїхав конвой прем’єр-міністра Віктора Орбана у складі кількох автомобілів, на його адресу пролунав свист і обурливі скандування демонстрантів.

Увечері 8 травня під стінами парламенту зібралися кілька тисяч демонстрантів на анонсований громадськими організаціями мітинг «3.0. Ми – більшість. Протест за демократію». Однак через різке погіршення погодних умов (вітер і град) організатори дочасно завершили цей захід.

8 квітня 2018 року коаліція партій ФІДЕС-ХДНП втретє поспіль (2010, 2014 роки) перемогла на парламентських виборах в Угорщині, вдруге здобувши конституційну більшість (уперше партія ФІДЕС перебувала при владі з 1998 до 2002 року).

Після цього в Будапешті тисячі людей протестували із вимогою нових виборів.

Останні роки правління кабінету міністрів Орбана позначилися посиленням популістської націоналістичної риторики, урізанням прав і свобод громадян, наступ на незалежну пресу, а також напруженістю між Угорщиною й Україною.