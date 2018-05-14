США вперше не беруть участі в переговорах щодо Сирії в Астані

У столиці Казахстану, Астані, 14 травня відкрився дев’ятий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Сирії. США вперше не надіслали делегацію на цей форум.

Речник МЗС Казахстану Ануар Жаінаков заявив, що спеціальний посланець ООН по Сирії Стаффан де Містура, як очікується, приєднається до переговорів в Астані. Делегація сирійської опозиції має прибути туди 15 травня.

Жейнаков додав, що Сполучені Штати не беруть участі в переговорах. У минулому США направляли делегацію в Астану.

Спецпосланець президента Росії щодо Сирії Олександр Лаврентьєв заявив 14 травня, що Москва все ще сподівається, що Вашингтон візьме участь в переговорах. «Ми сподіваємося, що здоровий глузд переважить, і вони візьмуть участь у нашій сесії», – казав Лаврентьєв.

Крім переговорів в Астані, проводяться також переговори в рамках ООН у Женеві в пошуках загального політичного рішення для припинення семирічної громадянської війни в Сирії. На зустрічі присутні представники сирійського уряду і деяких повстанських груп, а ООН і Йорданія зазвичай направляють спостерігачів.

Росія й Іран підтримують уряд президента Сирії Башара Асада, в той час як Туреччина разом зі Сполученими Штатами підтримує різні групи повстанців. У Сирії за час війни загинули понад 330 тисяч людей. Мільйони людей були змушені залишити свої будинки після початку конфлікту в березні 2011 року, який почався з придушення антиурядових протестів.