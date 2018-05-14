Члени екіпажу судна «Норд» перебувають у посольстві Росії в Києві – дипломат

Члени екіпажу заарештованого кримського судна «Норд» перебувають на території посольства Росії в Києві, повідомив в інтерв’ю російській інформагенції ТАСС заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Зараз члени екіпажу судна перебувають на території російського посольства в Києві», – повідомив він і додав, що Москва чекає від української влади «справедливих рішень», щоб моряки могли «якомога швидше повернутися» в анексований Росією Крим.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

Двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.