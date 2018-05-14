Росія: Фейгін подав скаргу до суду, через позбавлення його статусу адвоката

Російський юрист Марк Фейгін, якого влада Росії 24 квітня позбавила статусу адвоката, подав позов до адвокатської палати у Хамовнічеський суд Москви.

В документі, що юрист розмістив на свої сторінці в Twitter, Фейгін просить визнати незаконним рішення про позбавлення його статусу адвоката.

25 квітня Марк Фейгін заявляв про намір оскаржити в суді рішення адвокатської палати Москви позбавити його статусу адвоката.

Юрист пов’язував відкриття дисциплінарної справи проти нього з тим, що він захищає в суді українського журналіста Романа Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Раніше Марк Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема Надію Савченко та Ільмі Умерова.